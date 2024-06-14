Lodos nedeniyle ikiye bölünen çınar ağacı, tarihi Cafer Paşa Hanı'nın üzerine devrildi!

Yayınlanma: 14.06.2024 - 19:22

Güncelleme: 14.06.2024 - 19:23

Cuma Mahallesi Cami Kebir Sokak’ta saat 15.30 sıralarında Osmanlı İmparatorluğu’nun 8’inci padişahı Fatih Sultan Mehmet ve 9’uncu padişahı II. Bayezid döneminde sadrazamlık görevi yapan İshak Paşa tarafından, 1468 yılında yaptırılan İshak Paşa Medresesi’nin bahçesinde bulunan çınar ağacı, ilçe merkezinde etkili olan lodos nedeniyle kırılarak ikiye bölündü.

Çınar ağacının kopan parçası, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın silahtarı Cafer Paşa tarafından 16’ncı yüzyılda yaptırılan tarihi Cafer Paşa Hanı’nda vatandaşların alışveriş yatığı sırada iş yerlerinin üzerine düştü.

Ağacın devrilmesi sırasında bazı vatandaşlar hafif sıyrıklarla kurtulurken, Cafer Paşa Hanı’nda bulunan iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Esnafın ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İncelemede bulunan ekipler ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.