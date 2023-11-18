İstanbul'da şiddetli yağış... Kapalı pazarı su bastı!
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında kapalı pazarı su bastı.
Küçükçekmece Halkalı Kapalı Pazarı'nda kuvvetli yağışın etkisiyle giderler patladı. Yağmur suyu pazar içerisine akmaya başladı.
Pazar esnafı patlayan giderleri bezlerle sararak önlem almaya çalıştı. Kapalı pazar içerisinde, bazı esnaf ise tezgâhlarına su gelmemesi için çadır kurdu.
Pazarcı Erhan Cilalı, şöyle konuştu:
"Müşteri dışarda yağmurlu havada yürümeyi tercih etmiyor, kapalı pazarı tercih ediyor. Kapalı pazar daha berbat. Su akıyor; sabahları tezgâh açamıyoruz, yürüyemiyoruz. Çok mağduruz. Esnafa hiçbir konuda yardımcı olmuyorlar. Yaklaşık altı yıldır da böyle. Pazar çok kötü durumda, elverişli değil. Bizi açıktan alıp kapalıya verdiler kapalıya vermeseydiler daha iyiydi."
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