İstanbul'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!

Kağıthane'de daha önce husumetleri olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 08:59
İstanbul'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!
Abone Ol google-news

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde saat 21.00 sıralarında silahlı çatışma meydana geldi.

İddiaya göre, daha önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında iki taraf da silahlarını çekerek karşılıklı birbirlerine ateş etmeye başladı. Çatışmalar sırasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar yakınları tarafından kendi imkanları ile çevredeki hastanelere götürüldü.

HASTANEYE KALDIRILAN 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan O.Y. ve M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar H.Y. ve S.Y.'nin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor. H.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede 40 adet boş mermi kovanı belirledi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA!

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Kağıthane Kaymakamlığı da olayla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “08.04.2024 günü saat 21.00 sıralarında Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'nde meydana gelen ve karşılıklı husumet, alacak verecek meselesinden çıktığı belirlenen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, biri ağır 2 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili yapılan ilk incelemede; hayatını kaybeden O.Y. (20), hayatını kaybeden M.A. (30), ağır yaralı H.Y. (38), yaralı S.Y. (25). Emniyet ekiplerimizin olay yerinde yaptığı incelemede 40 boş kovan bulunmuş olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.


alacak haberleri ateş haberleri çatışma haberleri husumet haberleri İstanbul haberleri Kağıthane haberleri silah haberleri

İlgili Haberler

Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma: 1 ölü 2'si polis 10 yaralı

Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma: 1 ölü 2'si polis 10 yaralı
Arnavutköy’deki 'muhtarlık seçimi' çatışmasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

Arnavutköy’deki 'muhtarlık seçimi' çatışmasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!
Kafenin ortakları arasında silahlı çatışma... Çok sayıda şüpheli adliyeye sevk edildi!

Kafenin ortakları arasında silahlı çatışma... Çok sayıda şüpheli adliyeye sevk edildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Üç günde üç ameliyat geçiren Özgür Özel taburcu oldu

Üç günde üç ameliyat geçiren Özgür Özel taburcu oldu
Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı!

Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı!
Meteoroloji açıkladı: 8 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 8 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Lütfü Savaş’tan YSK önünde açıklama: Seçim oldubittiye getiriliyor

Lütfü Savaş’tan YSK önünde açıklama: Seçim oldubittiye getiriliyor
Son dakika... Niğde'de patates ambarında çökme: Hayatını kaybeden işçiler var

Son dakika... Niğde'de patates ambarında çökme: Hayatını kaybeden işçiler var
Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
CHP'nin kazandığı Elbistan'da AKP Kadın Kolları topluca istifa etti

CHP'nin kazandığı Elbistan'da AKP Kadın Kolları topluca istifa etti
Günlük burç yorumları: 9 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 9 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu