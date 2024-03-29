Kafenin ortakları arasında silahlı çatışma... Çok sayıda şüpheli adliyeye sevk edildi!

Kepez'de ortak oldukları kafenin satışına ilişkin Mahmut K. ile Mevlüt O. arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı çatışmanın tarafı 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:53
Kafenin ortakları arasında silahlı çatışma... Çok sayıda şüpheli adliyeye sevk edildi!
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Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle Karatay Caddesi üzerinde yer alan bir kafede 27 Mart günü silahlı çatışma meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kafenin iki ortağı Mevlüt O. ve Mahmut K. arasında yaklaşık 6 ay önce 2 milyon 750 bin TL'ye aldıkları kafenin satışına ilişkin anlaşmazlık çıktı. Sözlü başlayan tartışma büyüyünce ikili arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine her iki tarafın yakınları birbirlerine bıçak, sopa, tabanca ve pompalı tüfekle saldırdı.

28 KİŞİ YARALANDI

Tabanca ve tüfek sesini duyanların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taraflar arasındaki çatışmada, toplam 28 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinde 5 tabanca, 1 pompalı, 6 bıçak, çok sayıda sopa ve 63 mermi çekirdeği ele geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki taraftan yaralılar dahil 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yaşanan çatışma ve kavga, çok sayıda yurttaşın cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Tarafların tabanca ve pompalı tüfeklerin yanı sıra birbirlerine sopa ile vurmaları, sandalye fırlatmaları görülürken, polisin ayırma çabası yer aldı.

25 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.

Durumu ağır olan 4 şüphelinin tedavilerinin devam ettiği kaydedildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin tekerlekli sandalye ile getirilmesi dikkati çekti.


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