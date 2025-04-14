İstanbul'da sır olay: Küçükçekmece'de boş arazide erkek cesedi bulundu

Küçükçekmece'de boş arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin çürüdüğü tespit edilirken, polis ölen kişinin kimliğini tespit etmek ve ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

İstanbul'da sır olay: Küçükçekmece'de boş arazide erkek cesedi bulundu
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DHA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 09:12

Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi üzerinde bulunan boş arazide, akşam saatlerinde dolaşan kişiler yerde hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark etti. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine gelen polis, çevrede araştırma yaparak inceleme başlattı.

ÇÜRÜMÜŞ ERKEK CESEDİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerdeki kişinin uzun zaman önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin incelemesi sırasında ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin ise çürümeye başladığı tespit edildi.

İncelemelerin ardından kişinin cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #küçükçekmece

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