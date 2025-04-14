Küçükçekmece'de boş arazide erkek cesedi bulundu
Küçükçekmece'de boş arazide erkek cesedi bulundu. Şahsın uzun süre önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi'nde 3 katlı metruk bir binanın arka tarafındaki boş arazide ceset görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, cesedin üzerinden kimliğini belirleyecek herhangi bir belge çıkmadı.
Uzun süre önce hayatını kaybettiği değerlendirilen kişinin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: #küçükçekmece #erkek cesedi
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