İstanbul'da sis etkili oldu
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkili oldu. Özellikle Boğaz çevresi sis nedeniyle görünmez oldu.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor.
Oluşan sis nedeniyle Boğaziçi Köprüsü ve Çamlıca Camii adeta görünmez hale geldi.
Sis, güneşin doğmasıyla etkisini yitirdi.
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