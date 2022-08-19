İstanbul'da sis etkili oldu

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkili oldu. Özellikle Boğaz çevresi sis nedeniyle görünmez oldu.

DHA
19 Ağustos 2022 Cuma, 08:56
İstanbul'da sis etkili oldu
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İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor.

Oluşan sis nedeniyle Boğaziçi Köprüsü ve Çamlıca Camii adeta görünmez hale geldi.

Sis, güneşin doğmasıyla etkisini yitirdi.
 


15 Temmuz Şehitler Köprüsü köprü Boğaziçi Köprüsü

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