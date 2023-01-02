İstanbul'da 'sis' etkisi: Göz gözü görmüyor
İstanbullular, yeni yılın ilk haftasına sisle uyandı. Özellikle Anadolu Yakası’nda senenin ilk iş gününde sabahın erken saatlerinde sis etkili oluyor.
İstanbul, Anadolu Yakası ve İstanbul Boğazı’nda senenin ilk iş gününde sabah erken saatlerinde sis etkili oluyor.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde yoğun bir şekilde görülen sisin, görüş mesafesini de düşürdüğü görüldü.
Yoğun sis nedeniyle D-100 Karayolu’nda sürücüler kontrollü ve yavaş bir şekilde ilerledi.
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