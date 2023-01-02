İstanbul'da 'sis' etkisi: Göz gözü görmüyor

02 Ocak 2023 Pazartesi, 07:10

İstanbul, Anadolu Yakası ve İstanbul Boğazı’nda senenin ilk iş gününde sabah erken saatlerinde sis etkili oluyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde yoğun bir şekilde görülen sisin, görüş mesafesini de düşürdüğü görüldü.

Yoğun sis nedeniyle D-100 Karayolu’nda sürücüler kontrollü ve yavaş bir şekilde ilerledi.