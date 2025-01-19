İstanbul'da 'sis' etkisi: Kartpostallık görüntüler oluştu

Yayınlanma: 19.01.2025 - 10:10

Güncelleme: 19.01.2025 - 10:11

İstanbul'da kent genelinde gece saatlerinde yer yer etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde de bazı ilçeler ve Tarihi Yarımada'da etkili olmAya devam etti.

Sis ve pus nedeniyle İstanbul Boğazı'nın bir bölümünde görüş mesafesi düştü. Galata Kulesi sis nedeniyle gözden kayboldu.

Üsküdar Sahili'ndeki bazı vatandaşlar ise bu anı ölümsüzleştirmek için uzun süre fotoğraf çekti.