İstanbul'da sitenin istinat duvarı otomobilin üzerine düştü!
Kadıköy ilçesinde sitenin istinat duvarı otoparkta park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar oluştu.
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Merdivenköy Mahallesi'nde Şahika Sokak'ta, yağışın etkisiyle site otoparkının istinat duvarı park halindeki 34 BY 0339 plakalı aracın üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çöken duvar kaldırılırken, otoparka güvenlik şeridi çekildi. Otomobilde maddi hasar oluştu.
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