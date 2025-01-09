İstanbul'da sokak ortasında kanlı infaz: Kurşun yağdırıp, kaçtılar!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 12:18

Güncelleme: 09.01.2025 - 12:48

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde saat 08.30 sıralarında kanlı bir infaz yaşandı.

İddiaya göre; kaldırımda yürüyen İ.B. adlı kişi, arkasından yaklaşan şahsın silahlı saldırısına uğradı. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, 5 el ateş ettiği öğrenilen saldırgan daha sonra kendisini bekleyen otomobile binip olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatarak önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede İ.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Acı haberi alan ailesi olay yerine koştu. Bazı yakınları ise, sinir krizi geçirdi. Çevrede yapılan inceleme sonucu bir işyerinin camına da kurşun isabet ettiği öğrenildi. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.