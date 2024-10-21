Mezarlıkta infazda yeni ayrıntılar... Kimlikleri belli oldu: Katliamda 'dünür' iddiası
Adana’da Buruk Mezarlığı’na kabir ziyaretine geldikleri sırada öldürülen 3 kadının anne ve iki kızı olduğu ortaya çıktı. 3 kadını dünürlerinin öldürdüğü öne sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre anne Şenay (45), kızları Gaye (25) ve Güldane Gerçek (21) ile birlikte bir süre önce intihar eden Güldane Gerçek’in eşi Muzaffer E.’nin Buruk Mezarlığı’ndaki kabrini ziyarete geldi.
Anne ve iki kızını takip eden Muzaffer E.’nin babası Ş.E.’nin mezarlıkta anne ve kızlarını tabanca ile vurarak öldürdükten sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü. Polis her yerde şüpheliyi ararken, şüphelinin anne ve iki kızını oğlunu intihara sürüklediklerini öne sürerek öldürdüğü iddia edildi.
AİLESİNİ SORUMLU TUTTUĞU İDDİASI
İddiaya göre Muzaffer E., araları kötü olan karısı Güldane ile barışmak istedi. Kayınvalidesi Şenay’ın yanına giderek eşi ile barıştırmasını isteyen Muzaffer E., olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine şahıs, Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi’nde bir ağaca kendisini asarak yaşamına son verdi. Muzaffer E.’nin babası Ş.E.’nin ise bu olaydan Güldane ve ailesini sorumlu tuttuğu öne sürüldü.
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