İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı!
İstanbul Çekmeköy'de kahvehane önünde henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, tabanca ile sokakta yürüyen 2 kişiye ateş açtı. Yaralılar kahvehaneye sığınırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Olay saat 20.00 sıralarında Aydınlar Mahallesi Asuman Sokak'ta meydana geldi.
Sokakta yürüyen isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, arkalarından gelen kimliği belirsiz bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Biri bacağından, diğeri ise kolundan yaralanan 2 kişi kahvehaneye sığınırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: #Çekmeköy #silahlı saldırı #Kahvehane
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