İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıkladı: Hangi ilçelerde sular kesilecek? 24 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yurttaşlar, su kesintisinden hangi ilçelerin etkileneceğini merak etti. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? 24 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul’da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Yurttaşlar, su kesintisin ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? 24 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İLÇE: Arnavutköy
ETKİLENEN MAHALLELER: MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 24/12/ 2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 24/12/2023 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: Esenler
ETKİLENEN MAHALLELER: YAVUZ SELİM MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 24/12/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 24/12/2023 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: Kadıköy
ETKİLENEN MAHALLELER: DUMLUPINAR MAH, FİKİRTEPE MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 23/12/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 24/12/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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