İstanbul'da suikast timine operasyon: Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı, dün abonelerine İstanbul'da İranlı bir suikast ekibine yönelik operasyon düzenlendiğini geçmişti. DHA; bugün servis ettiği haberde, söz konusu operasyona ilişkin yeni ayrıntılara yer verdi.

DHA / İHA
23 Haziran 2022 Perşembe, 09:01
İstanbul'da suikast timine operasyon: Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'de ve İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" diyerek İsraillilere yönelik saldırı uyarısında bulundu.

Lapid'in açıklamalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı.

İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.

Polis Beylikdüzü'nde bir adreste de incelemelerde bulundu.

Ekiplerinin çalışmaları 4 saat sürdü.


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