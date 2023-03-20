İstanbul'da şüpheli kadın ölümü: 4. kattan düştü
Zeytinburnu’nda iddiaya göre, temizlik yaptığı sırada dördüncü kattan dengesini kaybederek düşen kadın hayatını kaybetti.
İstanbul Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde iddiaya göre, binanın dördüncü katındaki pencerenin camını silen Zeliha Z. dengesini kaybederek yere düştü.
Kadının yere düşme sesini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zeliha Z.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan kadının, hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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