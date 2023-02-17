3 büyük deprem gören 5 bin yıllık tarihi mahallede tek taş bile düşmedi
Son 3 yılda 6 üzeri 3 büyük deprem gören Elazığ’ın 5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi’nde tek taş bile düşmedi.
Elazığ’da UNESCO geçici miras listesinde bulunan 5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi, inşa edildiği günden beri birçok deprem yaşadı.
Bilinmeyenlerin yanı sıra, 2020’de Elazığ merkezli 6.8 ve Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde depremi yakından hisseden tarihi mahallede tek bir hasara rastlanmadı.
Pisa Kulesi'nden daha eğri olduğu tescillenen eğri minare, Harput Kalesi ve diğer tarihi han, hamam ile konaklarında yaşanan depremlerde tek bir taş bile düşmedi.
1200 rakımlı mahallede tarihi eserlerin yanı sıra normal yapılarında hasar almaması, görenleri şaşırttı.
Hiçbir yapının zarar görmediğini söyleyen Harput Mahallesi Muhtarı ZülküfDemirpolar, sözlerine şöyle devam etti...
Zülküf Demirpolar: “Tarihi bir beldedeyiz. Atalarımız burada yaşadı. İki tane art arda olan bir depremde Elazığ şehir merkezinde birçok bina hasar aldı ve yıkıldı. Bunlar bizim içimiz acıtıyor ama Harput’ta tarihi binalarda taş bile yerinden oynamadı."
Zülküf Demirpolar: "Harput’u Anguzu babaya kadar imara açılabilir. Atalarımız dedelerimiz burada ne için yaşamış bunun bir araştırması yapılması gerekiyor. Ne olursunuz Harput’u imara açın. Elazığ tarımsal bölge. Encümenlere ve belediye başkanımız çok büyük görev düşüyor. Harput’ta atalarımız neden yaşamış bakalım. Elazığ’ı onlar keşfedememiş mi?"
Zülküf Demirpolar: "Atalarımız, dedelerimiz buraları görememiş mi? Eğri minaremiz ve tarihi camimiz var. Bana göre Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinin mührü olan bir cami. En ufak bir yıkılma ve toprak ile taş kayması yok. Hiçbir tarihi eserde ve evde yok” diyerek sözlerini bitirdi
Harput Mahallesi sakinlerinden Muhammet Saki Aslan, yaşanan depremler sonucunda Harput Kalesi'ne hiçbir şey olmadığını söyledi.
Muhammet Saki Aslan, "Diğer tarihi yapılarda hiçbir şey yok. O zaman yapılan yapıların bu kadar sağlam olması gerçekten ilginç. Merkezde yıkılan bina var ama burada herhangi bir hasar söz konusu bile değil. Zamanında burada çok sağlam yapmışlar” dedi.
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