İstanbul'da sürücü adayı ve eğitmenine taciz: Bira döküp tekmeledi!

Sultangazi'de sürücü adaylarının eğitim aldığı caddede alkol alan bir kişi, eğitim aracının camına alkol dökerek, sürücü adayını ve eğitmenine tehditler savurdu.

DHA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 18:14
İstanbul'da sürücü adayı ve eğitmenine taciz: Bira döküp tekmeledi!
Abone Ol google-news
Player Alanı

İstanbul Sultangazi'de sürücü adaylarının eğitim aldığı caddede alkol alan bir kişi, eğitim aracının camına alkol dökerek, sürücü adayını ve eğitmenine tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi.

TEHDİTLER SAVURDU

Sürücü adaylarının eğitim aldığı cadde üzerinde alkol alan bir kişi, direksiyon dersi alan sürücü adayı ve eğitmeninin bulunduğu otomobilin önce camına alkol döktü.

Ardından da tehditler savurdu. İki kadının bulunduğu otomobili tekmeleyen saldırgan, eğitim aracının ayrılmasının ardından uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 


İlgili Haberler

Evli çifti ayıran kazada yeni gelişme: Sürücüye hapis cezası!

Evli çifti ayıran kazada yeni gelişme: Sürücüye hapis cezası!
Tekirdağ'da feci kaza: Kamyona arkadan çarpan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü öldü

Tekirdağ'da feci kaza: Kamyona arkadan çarpan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü öldü
Trafik polisini gören alkollü sürücü, 'İspat et arabayı sürdüğümü' dedi

Trafik polisini gören alkollü sürücü, 'İspat et arabayı sürdüğümü' dedi

En Çok Okunan Haberler