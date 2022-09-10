İstanbul’da suya yeni zam geliyor!

Henüz beş ay önce yüzde 29 oranında zam yapılmasına rağmen İstanbul’da suya yeniden zam yapılması planlanıyor

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 10:16
İstanbul’da suya yeni zam geliyor!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü’nden suya yeni zam haberi geldi.

Geçen nisan ayında gerçekleşen 2. Olağanüstü Genel Kurulu’nda İSKİ, kademelere ve kullanım türlerine göre yüzde 68,34 ile yüzde 90 arasında değişen oranlarda zam istemişti. Ancak, partiler arasındaki müzakerelerin ardından suya yüzde 29 oranında oybirliğiyle zam yapılmıştı. Aradan sadece 5 ay geçmesine rağmen suya yeniden zam yapılacağı açıklandı.

13 Eylül Salı günü İSKİ Genel Kurulu Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’nda olağanüstü toplanacak. Gündemde su ve atık su tarifelerinin değiştirilmesi var.

BirGün’ün haberine göre suya yeniden zam yapılacak. Ancak zam oranı henüz açıklanmadı. Zam oranın İBB meclis üyelerine de gelecek günlerde bildirileceği öğrenildi.


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