İstanbul'da taksi denetimleri: "Sen sor diye ceza kesiliyor!"
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında durdurulan 3 taksi sürücüsüne emniyet kemeri takılı olmadığından 144 lira para cezası kesildi.
Son dönemlerde kısa mesafe yolcu almamaları, turistleri müşteri olarak tercih etmeleri ve taksimetre açmamaları nedeniyle taksici esnafı yurttaşın tepkisini çekiyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile birlikte taksicilere yönelik denetimler arttırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de Rıhtım Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi.
Trafikte taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontrollerde yapıldı.
Denetimler sırasında emniyet kemeri takılı olmayan 3 taksi sürücüsüne ayrı ayrı 144 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen bir sürücü basın mensuplarının neden işlem yapıldığı sorusuna "Sen sor diye ceza kesiliyor" diyerek tepki gösterdi.
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