İstanbul'da taksi ücreti ne kadar oldu? İstanbul'da indi-bindi taksi ücreti arttı mı?

Yayınlanma: 21.07.2023 - 16:59

Güncelleme: 21.07.2023 - 16:59

Taksiler bu kez zam haberi ile gündeme geldi. İstanbul'da kısa mesafe ücretinin 75 TL'ye yükseltildiği iddia edildi. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

İSTANBUL'DA TAKSİYE ZAM GELECEK Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe “Hayat pahalılığının geldiği nokta hem taksi esnafını hem de tüm ulaşım esnafını yaşayamaz hale getirmiş vaziyette. Dolayısıyla önümüzeki UKOME’de ulaşıma bir de zam söz konusu olacak. Bizimki zam, başka kurumlarınki güncelleme oluyor. Ben doğru ifadesiyle çekinmeden söyleyeyim. Tüm ulaşım unsurlarları için istediğimizden değil, mecburen zam teklifini getireceğiz.”

İSTANBUL'DA TAKSİYE NE KADAR ZAM GELDİ?

Taksi zammının 27 Temmuz'da gerçekleşecek UKOME toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

TAKSiCİLER YÜZDE 100 ZAM İSTİYOR!

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun imzasıyla İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'na sunulan taksi ücret tarifelerine yüzde 100 zam talebinin UKOME toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Aksu zam talebiyle ilgili, “Toplu taşımadan çok ucuz kaldık. İstanbul'da bütün vatandaşlar toplu taşımayı bıraktılar. Taksiyle ulaşımı tercih etmeye başladılar" dedi.