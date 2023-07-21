Ekmeğe büyük zam yolda: 10 lirayı aşacak

Yayınlanma: 21.07.2023 - 13:56

Güncelleme: 21.07.2023 - 15:25

Art arda gelen zamlar ve yüksek girdi maliyeti ekmek fırınlarını da vurdu. Temmuz ayıyla birlikte birçok ilde ekmek fiyatlarına zam yapıldı.

Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7 liraya çıkarıldı. İzmir'de de 5 liraya satılan 210 gram ekmeğin gramajı 200 grama indirildi. 210 gram ekmeğin satış fiyatı da 7 liraya çıkarıldı.

İstanbul'da ise 200 gramlık ekmeğin fiyatı 5 liradan satılıyor ancak bazı ilçelerde ekmek 8 liradan satılmaya başlandı.

"HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİZ"

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, 'Ekmek 12 TL oluyor' başlıklı yazılı bir açıklama yaptı. Kavuncu, TBMM’den geçen son torba yasanın ardından Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının 12 lira olmasının zorunlu hale geldiğini belirterek, "Ekmek fiyatlarımızın ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını temenni ederiz" dedi.

Son günlerde hemen hemen bütün ürünlere zam geldiğini, bu zamların birçok üründe olduğu gibi, halkın temel besini olan ekmeğin maliyetini de artırdığını belirten Kavuncu şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, döviz kurunun sürekli artması ve bunlara bağlı olarak, tarım ve ekmekçilik sektöründe hammadde fiyatlarında yaşanan artışlardan dolayı hem ekmek üreticilerimiz hem de tarım sektörü büyük bir ekonomik krizdedir. Şu bir gerçek ki tarım ve gıda ürünlerinde neredeyse yüzde 300 enflasyon mevcuttur. Ülkemizin izlediği mali ve ekonomik kalkınma politikaları ile enflasyon ve devalüasyon ile mücadele programı ivedilikli bir şekilde değiştirilerek, ekonomimizin düze çıkarılması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

"MALİYETİNİN 10 LİRA BANDINA ÇIKMASI BEKLENİYOR”

Son 1,5 yıl içerisinde mazot, elektrik, doğalgaz zamları, inşaat, emlak fiyatlarının artması, taşıt fiyatları, asgari ücret artışı ve vergi zamlarından dolayı, sürekli artan ekmek maliyetlerinden dolayı, Türkiye genelinde 250 gram ekmek normalde 7-10 TL arasında olacaktı. Ancak son çıkan torba yasa ve beraberinde getirilen vergi artışları yüzünden, ekmek maliyetinin 10 TL bandına çıkması bekleniyor. Bu yüzden ekmek fiyatının 12 TL olması planlanıyor.

“CUMHUR İTTİFAKI'NA BİZLER DE DESTEK VERDİK”

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak Türkiye genelindeki ekmek üreticileri, fırıncılarımız ve tarım üreticilerimiz ile birlikte, ülkemizin ve devletimizin milli birlik ve beraberliği için, ulusal egemenliğimizi tehdit eden ülke içinde ve dışındaki güçler, yasadışı terör örgütleri ve ülkemizin 2 yıldır uğraştığı ekonomi terörüne karşı, 2023 seçimlerinde yüz yılın ekonomik kabinesi kurulacağına inandığımızdan dolayı, MHP’nin milli şuur ve desteğini de göz önünde bulundurarak, Cumhur İttifakı’na bizler de destek verdik.

"VERİLEN TAAHHÜTLERİN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ AŞİKÂRDIR”

Fakat seçimlerden sonra Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı gibi kurumlar tarafından, seçim öncesi verilen taahhütlerin yerine getirilmediği aşikârdır. Bu yüzden gerek ekmek ve unlu mamuller ile tarım sektörlerinin en güçlü temsilcisi olarak gerekse de Cumhur İttifakı’nı destekleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ivedilikle gerekli önlem ve tedbirleri alması gerektiği kanısına vardık.

Ayrıca TBMM’de grubu bulunan partilerin de seçimlerden sonra ek bütçe görüşmeleri içerisinde, torba yasa geçerken hiçbir önlem ve tedbir almadığını ve olması gereken tepkileri göstermediğini gözlemledik.

"12 TL OLMA ZARURETİ DOĞMUŞTUR”

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak bu programı yakından takip etmekteyiz. TBMM’den geçen bu Torba Yasa sonrası, Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının 12 TL olma zarureti doğmuştur. Ekmek fiyatlarımızın ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını temenni ederiz."