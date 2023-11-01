İstanbul'da 'tefecilik' operasyonu: 11 gözaltı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 10:58

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:35

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli'de kuyumcu ve galerici adı altında tefecilik yapan kişilerin yüksek faiz karşılığında borçlandırdıkları kişilerin menkul ve gayrimenkullerine darp, cebir ve tehditle el koyarak yağmaladıklarını belirledi.

Bunun üzerine Yaşar Ö.'nün yönettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Sultanbeyli ve Pendik ilçesinde kaldıkları adresler belirlendi.

11 GÖZALTI

19 adrese dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda muhtelif çaplarda 6 tabanca ve bu tabancalara ait 9 şarjör, 657 fişek, 1 suikast silahı olarak bilinen kalem tabanca, 2 av tüfeği ve bu tüfeklere ait 45 kartuş, tefecilik suçuna konu olabileceği değerlendirilen 2 adet 3 milyon lira değerinde çek, 4 milyon 555 bin 500 lira değerinde senet, 15 tapu, çok sayıda araç alım satım ve komisyon sözleşmesi ele geçirildi.