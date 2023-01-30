İstanbul'da tepki çeken görüntüler: Asker eğlencesinde 'tüneli kapatıp' müzik eşliğinde oynadılar
Esenler ve Sultangazi'de asker eğlencesi için konvoy oluşturan bir grup, araçlarıyla tüneli kapatıp, müzik eşliğinde oynadı.
Esenler Dörtyol'da akşam saatlerinde bir grup, asker eğlencesi için araçlarıyla trafikte konvoy yaptı. Gruptakiler, tünele geldiklerinde araçlarını durdurdu.
Bir süre tüneli trafiğe kapatan grup, yüksek ses müzik eşliğinde oyun oynadı.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Sultangazi'de de benzer görüntüler yaşandı. Atatürk Bulvarı Tüneli'nde konvoydakiler tüneli kapatıp meşaleler yaktı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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