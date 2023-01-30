İstanbul'da tepki çeken görüntüler: Asker eğlencesinde 'tüneli kapatıp' müzik eşliğinde oynadılar

Esenler ve Sultangazi'de asker eğlencesi için konvoy oluşturan bir grup, araçlarıyla tüneli kapatıp, müzik eşliğinde oynadı.

DHA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 06:50
İstanbul'da tepki çeken görüntüler: Asker eğlencesinde 'tüneli kapatıp' müzik eşliğinde oynadılar
Abone Ol google-news

Esenler Dörtyol'da akşam saatlerinde bir grup, asker eğlencesi için araçlarıyla trafikte konvoy yaptı. Gruptakiler, tünele geldiklerinde araçlarını durdurdu.

Bir süre tüneli trafiğe kapatan grup, yüksek ses müzik eşliğinde oyun oynadı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Sultangazi'de de benzer görüntüler yaşandı. Atatürk Bulvarı Tüneli'nde konvoydakiler tüneli kapatıp meşaleler yaktı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


asker eğlencesi Asker tünel

İlgili Haberler

İzmir’de askeri ziyaretler

İzmir’de askeri ziyaretler
Beykoz'da asker konvoyunda tüneli kapatıp maytap patlattılar

Beykoz'da asker konvoyunda tüneli kapatıp maytap patlattılar
Eşi ve 2 çocuğunu katletmişti! Emekli askerin ifadesi pes dedirtti

Eşi ve 2 çocuğunu katletmişti! Emekli askerin ifadesi pes dedirtti

En Çok Okunan Haberler