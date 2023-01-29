Beykoz'da asker konvoyunda tüneli kapatıp maytap patlattılar
Beykoz'da asker uğurlayan grup Riva Tüneli'ni trafiğe kapatıp konfeti yaktı, maytap patlattı. Tünelde durma noktasına gelen trafik nedeniyle araç kuyruğu oluştu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
İstanbul Beykoz Riva Tüneli'nde iddiaya göre, asker uğurlamak için araç konvoyu oluşturan grup tünel içinde durdu.
Araçları ile tüneli kapatan grup konfeti yaktı, maytap patlattı.
Bu sırada tamamen duran trafik nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntülerde, tünel içinde yolun tamamen trafiğe kapandığı ve bir grubun konfeti yakarak maytap patlattığı görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dehşet saçan polis hakkında yeni gelişme
- İsveç'ten NATO kararı
- 'Yeni sistem kronometreyi sıfırladı'
- AKP'nin kalesi Kayseri'de 600 kişi İYİ Parti'ye katıldı
- Otobüs uçuruma devrildi: 25 ölü
- 'Bilecik'e başka bir şey için geldim...'
- Uğur Dündar'dan yıllar sonra gelen Deniz Baykal itirafı
- Altılı masadan Erdoğan'a sert yanıt
- Esra Erol'un ağzı açık kaldı: Duvardaki erkeklerle...
- Demirtaş'tan zor Cumhur İttifakı sorusu