Beykoz'da asker konvoyunda tüneli kapatıp maytap patlattılar

Beykoz'da asker uğurlayan grup Riva Tüneli'ni trafiğe kapatıp konfeti yaktı, maytap patlattı. Tünelde durma noktasına gelen trafik nedeniyle araç kuyruğu oluştu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 11:08
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İstanbul Beykoz Riva Tüneli'nde iddiaya göre, asker uğurlamak için araç konvoyu oluşturan grup tünel içinde durdu.

Araçları ile tüneli kapatan grup konfeti yaktı, maytap patlattı.

Bu sırada tamamen duran trafik nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde, tünel içinde yolun tamamen trafiğe kapandığı ve bir grubun konfeti yakarak maytap patlattığı görüldü.
 


Asker Beykoz Konvoy

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