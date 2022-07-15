İstanbul'da terör operasyonu: 2 tutuklama

Bakırköy'de terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirlenen iki kişi tutuklandı.

DHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 17:25
İstanbul'da terör operasyonu: 2 tutuklama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin alt alan yapılanması "DEV-GENÇ" içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen iki şüpheliyi, 13 Temmuz'da Bakırköy'de gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arama kararı olduğu belirlendi.

29 yaşındaki E.K. ve S.K. isimli şüpheliler, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 


BAKırköy Terör
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