İstanbul'da terör operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul'da PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 10.01.2024 - 10:55
İstanbul'da terör operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla, 4 şüpheli yakalandı. Çalışmaların devam ettiği belirtildi.


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