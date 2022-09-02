İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 69 kişi yakalandı

02 Eylül 2022 Cuma, 12:02

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapan zanlılara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ağustos 2022 ile 31 Ağustos 2022 tarihlerinde Fatih, Başakşehir, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon yaptı.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 69 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yapılan aramalarda 700 gram Esrar, 215 gram Skunk, 427 gram Metamfetamin, 540 gram ağırlığında uyuşturucu madde emdirilmiş kumaş ve bir miktar Eroin, 77 gr Sentetik Kannabinoid, 6 gr Kokain, 45 adet Ecstasy, 8 adet Captagon, 32 adet Sentetik Ecza ile uyuşturucu maddelerin kazancından elde edilen bin 840 TL nakit para ele geçirildi.

Uygulamada toplam 1 kilogram 965 gram uyuşturucu madde ile 85 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, operasyonda 69 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların 1 yıl 8 ay ile 27 yıl 8 ay arasında hapis cezası bulunan 61 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.