İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı
İstanbul’da haftanın son günü yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı.
İstanbul’da, öğleden sonra yağış etkili oldu. Aralıklarla yağış etkisini sürdürürken, trafik akışını olumsuz etkiledi.
Büyükçekmece yönü E-5 kara yolunda trafik yoğunluğu görüldü. Yoğunluğun görüldüğü noktalardan biri de Küçükçekmece E-5 olurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Saat 17.00 itibariyle İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.
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