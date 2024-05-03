İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı

İstanbul’da haftanın son günü yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 17:32
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı
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İstanbul’da, öğleden sonra yağış etkili oldu. Aralıklarla yağış etkisini sürdürürken, trafik akışını olumsuz etkiledi.

Büyükçekmece yönü E-5 kara yolunda trafik yoğunluğu görüldü. Yoğunluğun görüldüğü noktalardan biri de Küçükçekmece E-5 olurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Saat 17.00 itibariyle İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.


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