Niğde’nin Çiftlik ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı beldesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, B.D. idaresindeki 51 ABZ 280 plakalı hafif ticari araç ile Y.C. yönetimindeki 34 NL 0782 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde B.D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
2 yaralı ise ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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