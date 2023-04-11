İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

Haftanın ikinci iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre kentte trafik seviyesi yüzde 85'e ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 18:19
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı
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İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Maltepe Altıntepe ve Kadıköy Bostancı D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 85'e ulaştı.


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