İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı
Haftanın ikinci iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre kentte trafik seviyesi yüzde 85'e ulaştı.
İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Maltepe Altıntepe ve Kadıköy Bostancı D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 85'e ulaştı.
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