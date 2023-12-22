İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 90'a dayandı!
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik durma noktasına geldi.
Kadıköy'de D-100 Karayolu Bostancı mevkisinde trafik iki yönde de durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nda saat 17.15 sıralarında yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.
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