İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 90'a dayandı!

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

DHA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 17:40
İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 90'a dayandı!
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İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik durma noktasına geldi.

Kadıköy'de D-100 Karayolu Bostancı mevkisinde trafik iki yönde de durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nda saat 17.15 sıralarında yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.


 


İstanbul Trafik yoğunluk

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