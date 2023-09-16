İstanbul'da trafikte 'bıçaklı' yol kavgası
Kağıthane'de trafikte başlayan kavgada sürücülerden biri diğerine bıçak çekti. Bir sürücünün kolundan yaralandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi O2 Otoyolu Edirne yönünde dün saat 10.30 sıralarında iddiaya göre, trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı.
Bir süre devam eden tartışmanın ardından sürücülerden biri, araçtan inerek otomobilin içerisindeki diğer sürücünün yanına gitti.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflardan biri diğerine bıçak çekti. Bıçağı sürücünün elinden almaya çalışan diğer sürücü kolundan hafif yaralandı.
Yaşananları trafikteki diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde bir kişinin seyir halindeki aracın camından asılıp içerdeki sürücüyle kavga ettiği görülüyor.
Bir süre sonra taraflardan biri elinde bıçakla kolu yaralı yardım istiyor. Yaralı sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen başka bir sürücüye 'plakasını alır mısınız, beni cama sıkıştırdı, bıçağı zor aldım elinden' dediği görülüyor.
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