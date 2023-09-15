Yine bir tekel bayi... Bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı

Kartal’da tekel bayi içerisinde meydana gelen bıçaklı sopalı kavgada 2 şahıs bir kişiye sopalarla saldırdı. 13 yaşındaki saldırgan ise karşısındaki kişilere bıçakla saldırdı. Toplamda 4 kişinin yaralandığı bıçaklı sopalı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 10:01
Yine bir tekel bayi... Bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı
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Kartal’da geçen çarşamba günü 17.00 sıralarında sokakta başlayan ve tekel bayisi içerisinde devam eden tartışmada T.T. (13) 18 yaşındaki Muhammed A.’yı bıçaklayarak yaraladı.

Muhammed A.’nın yakınları Bülent A. (22) ve Yasin A. (28) da tekel bayisine geldi. T.T. karşısındaki kişilere bıçakla saldırırken, diğer şahıslar da T.T.’ye sopalarla saldırdı.

Kavgada, Muhammed A. isimli şahıs göbek üstü böbrek hizasından, Bülent A. sol göğüs üstünden, Yasin A. da sağ kol ve sağ bacak kısımlarından bıçakla yaralandı.

T.T. de aldığı sopa darbeleriyle yaralandı. T.T.’nin dükkandan kaçmasının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri T.T.’yi kısa sürede yakaladı. Yaralı T.T. bilinci açık şekilde hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Diğer yaralılar ise çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Muhammed A.’nın hayati tehlikesinin olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Öte yandan, Bülent A.’nın taksirle yaralama, Yasin A.’nın 2 adet kasten yaralama, taksirle yaralama, Muhammed A’nın kapkaç, T.T.’nin (suça sürüklenen çocuk) kasten yaralama, motosiklet hırsızlığı, yağma suçlarında kayıtları olduğu tespit edildi.

BIÇAKLI SOPALI KAVGA KAMERADA

Tekel bayi içerisinde yaşanan bıçaklı sopalı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokakta yaşanan kavgada bir kişi tekel bayi içerisine giriyor.

Tekel bayi içerisinde yaşanan kavgada 2 kişi bir kişiye sopa ve tekmelerle saldırıyor diğer şahıs da kavga ettiği kişileri bıçakla yaralayıp kaçıyor.


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