İstanbul'da tramvay seferleri aksadı!

Zeytinburnu'nda beton mikseri ile tramvayın çarpışması sonucu seferlerde aksama yaşandı.

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 19:30
İstanbul'da tramvay seferleri aksadı!
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Seyitnizam Caddesi'nde, İsmail Hakkı Akça'nın geri manevra yaptığı 34 HPY 171 plakalı beton mikseri ile Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay çarpıştı.

Tramvayın camları kırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle fenalaşan bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Beton mikseri sürücüsü ile vatman, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü.


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