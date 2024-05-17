İstanbul'da tramvay seferleri aksadı!
Zeytinburnu'nda beton mikseri ile tramvayın çarpışması sonucu seferlerde aksama yaşandı.
Seyitnizam Caddesi'nde, İsmail Hakkı Akça'nın geri manevra yaptığı 34 HPY 171 plakalı beton mikseri ile Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay çarpıştı.
Tramvayın camları kırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle fenalaşan bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Beton mikseri sürücüsü ile vatman, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti!
- '28 Şubat'ta tahliyeler başladı
- 'O bürokrat haddini aştı'
- İşte Menzil'in dokunulamayan 'tatilköy'ü!
- 'Cinsel terapist' Buse Aydın'a ağır ceza
- 'Son bir haftada bir şey oldu'
- 28 Şubat davası sanıklarına tahliye kararı!
- Katilin babası da tutuklandı!
- İzmir'de 4 gün toplanma ve etkinlik yasağı!
- Dilan Polat ve Engin Polat için karar!