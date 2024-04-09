İstanbul'da ucuz baklava için metrelerce kuyruk... İşte krizin kanıtı!

Yayınlanma: 09.04.2024 - 14:24

Güncelleme: 09.04.2024 - 14:44

Derinleşen ekonomik kriz, yurttaşları bayram alışverişinde de vurdu. Artan fiyatlar nedeniyle bayramlık alışverişlerini yapamayan yurttaşlar, en ucuz ürünlerin arayışına düştü.

Uzun et kuyruklarının yankıları sürerken, bir görüntü de İstanbul'dan geldi.

Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde ucuz baklava satışı yapan bir dükkânın önünde metrelerce kuyruklar oluştu.

Sıcak ve güneşli havaya rağmen yurttaşlar, 180 TL tutarındaki baklavayı almak için dakikalarca sırada bekledi.