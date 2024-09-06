İstanbul'da ünlü markalara ait 'sahte ürünler' ele geçirildi: Piyasa değeri 54 milyon lira!

İstanbul'da ünlü markalara ait ürünlerin sahtelerini üreterek piyasaya süren iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 54 milyon lira olduğu değerlendirilen 5 bin 437 adet sahte ve kaçak ürün ele geçirildi. Dünyaca ünlü markaların sahte çanta, valiz, ayakkabı, mont ve güneş gözlüklerine el konulurken, operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 12:44
İstanbul'da ünlü markalara ait 'sahte ürünler' ele geçirildi: Piyasa değeri 54 milyon lira!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin kaçak yollarla üretilerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Kaçak ürünlerin Fatih ve Güngören'de 4 ayrı iş yerinde üretildiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

PİYASA DEĞERİ 54 MİLYON LİRA 

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 54 milyon lira olduğu değerlendirilen toplam 5 bin 437 adet sahte ve kaçak ürün ele geçirildi.

Operasyonlarda dünyaca ünlü markaların sahte çanta, mont, valiz, ayakkabı ve güneş gözlüklerine el konuldu.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.


Etiketler: #sahte ürün #sahte

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