’Resmi belgede sahtecilik’ suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’resmi belgede sahtecilik’ suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda; hakkında ’resmi belgede sahtecilik’ suçundan 11 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (48) yakalandı. h.K.; işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
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