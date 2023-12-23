İstanbul'da üst geçitten atlayan kadın hayatını kaybetti
İstanbul Yenibosna’da metrobüs üst geçidinden yola atlayan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Yenibosna Metrobüs üst geçidinde meydana geldi.
İddiaya göre, 30 yaşlarındaki kadın üst geçitten E-5 Karayolu Avcılar istikameti yönüne doğru atladı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken kadının üzerinde kimlik bulunamadı. Çalışmalar tamamlanan kadar karayolunda yoğunluk oluşurken trafik tek şeritten devam etti.
Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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