Yeğen dehşeti... Halasını satırla öldürdü, intihar girişiminde bulundu!
Bayraklı'da, M.A. adlı kişi halası Gurbet Ayaz'ı satırla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. M.A.'nın hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi 7003 Sokak'ta dehşet bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; M.A. (21) adlı kişi, tartıştığı halası Gurbet Ayaz'ın (43) boğazını satırla kesti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan ve 7007 Sokak'taki evde aynı satırla intihara girişiminde bulunan zanlı M.A.'nın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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