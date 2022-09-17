İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 300 bin hap ele geçirildi

17 Eylül 2022 Cumartesi, 10:43

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.M. isimli bir kişinin İstanbul'da 'torbacı' adı verilen uyuşturucu satıcılarına yüklü miktarda uyuşturucu hap satışı yapma hazırlığında olduğu bilgisini aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, şüphelinin Eyüpsultan'da uyuşturucu hap depoladığını belirledikleri iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, paketlenmiş halde 300 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

KOKUSUNU BASTIRMAK İÇİN GRES YAĞI İLE KAPLAMIŞLAR

Şüphelinin, uyuşturucu maddeleri, kokusunun yayılmasını önlemek amacıyla gres yağı ile kaplayarak paketlediği dikkat çekti. Gözaltına alınan S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.