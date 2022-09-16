Durdurulan otomobilde saklama kabında 2 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kontrol noktasında polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, saklama kabında 2 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirildi.

DHA
16 Eylül 2022 Cuma, 10:21
Durdurulan otomobilde saklama kabında 2 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçti
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Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, saklama kabında 2 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan Y.Y. (31) ve F.C. (46) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.C. tutuklandı, Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

 


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