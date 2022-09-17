Polisten uyuşturucu partisine baskın: 13 gözaltı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evde düzenlenen uyuşturucu partisini basan polis, 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 12'si serbest bırakılırken, ev sahibi Mehmet D. ise tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirliova'da bir evde uyuşturucu partisi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Sabah saatlerinde Mehmet D.'ye ait eve baskın yapan polis ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ev sahibi Mehmet D. ise sevk edildiği adliyede, 'uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'yer temin etmek' suçlamasıyla tutuklandı.
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