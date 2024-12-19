İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 69 kişi gözaltına alındı, çok sayıda madde ele geçirildi

Yayınlanma: 19.12.2024 - 10:29

Güncelleme: 19.12.2024 - 10:29

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve sokak satıcısı olduğu iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda teknik ve fiziki takibi yapılan şüphelilerin Esenyurt'taki adreslerine salı günü eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 20'si aranan kişiler olmak üzere toplam 69 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 kilo 427 gram bonzai, 97.52 gram esrar, 75.04 gram metamfetamin, 156 adet sentetik ecza hapı, 18 adet ecstasy hap, 26.97 gram marihuana, 5.80 gram kokain, 5 gram eroin, 94.22 gram afyon sakızı, 900 mililitre aseton katkı maddesi, 7 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 94 adet fişek, 25 bin 840 Türk lirası, bin 125 Euro ve 420 Dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.