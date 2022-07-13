İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bin 342 gözaltı
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 4-12 Temmuz arasında düzenlenen operasyonlarda 367 kilo 136 gram uyuşturucu ve 39 bin 316 adet uyarıcı hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüphelilerden 136’sı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden bugün yapılan yazılı açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Fatih, Beylikdüzü, Avcılar, Esenler ve Ataşehir ilçelerinde belirlenen adreslere 4-12 Temmuz arasında operasyon düzenlendi. Söz konusu adreslerdeki aramalarda 269 kilo 900 gram metamfetamin, 33 kilo 500 gram eroin, 19 kilogram kokain, 27 kilo 500 gram skunk ve 38 bin 635 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Bu operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan işlem yapıldı. Adliyeye gönderilen şüphelilerden 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
BİN 342 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Aynı tarihlerde ilçe emniyet müdürlükleri tarafından yapılan uygulamalarda ise 17 kilo 235 gram uyuşturucu ve 681 adet uyarıcı hap geçirildi. Operasyonlarda toplam bin 342 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 136'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ele geçirilenler emniyette sergilendi.
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