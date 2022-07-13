İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bin 342 gözaltı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:41

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden bugün yapılan yazılı açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Fatih, Beylikdüzü, Avcılar, Esenler ve Ataşehir ilçelerinde belirlenen adreslere 4-12 Temmuz arasında operasyon düzenlendi. Söz konusu adreslerdeki aramalarda 269 kilo 900 gram metamfetamin, 33 kilo 500 gram eroin, 19 kilogram kokain, 27 kilo 500 gram skunk ve 38 bin 635 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Bu operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan işlem yapıldı. Adliyeye gönderilen şüphelilerden 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

BİN 342 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aynı tarihlerde ilçe emniyet müdürlükleri tarafından yapılan uygulamalarda ise 17 kilo 235 gram uyuşturucu ve 681 adet uyarıcı hap geçirildi. Operasyonlarda toplam bin 342 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 136'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ele geçirilenler emniyette sergilendi.