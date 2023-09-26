İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Tam 738 kilo...

Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:08

Güncelleme: 26.09.2023 - 11:12

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu opersyonlarında 738 kilo metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 3 şahıs gözaltına alındı.

X hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildi 3 zehir taciri yakalandı Aziz milletim bilsin ki: her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız

Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de 2 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda:

738 kilo Metamfetamin ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum

Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz"