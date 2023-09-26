İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Tam 738 kilo...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildiğini, 3 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu opersyonlarında 738 kilo metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 3 şahıs gözaltına alındı.
X hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildi 3 zehir taciri yakalandı Aziz milletim bilsin ki: her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız
Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de 2 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda:
738 kilo Metamfetamin ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı.
Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum
Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz"
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