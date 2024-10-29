İstanbul'da vapur seferleri normale döndü
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alınması nedeniyle bir süre yapılamayan vapur seferleri normale döndü.
Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yat yarışları kapsamında İstanbul Boğaz'ı yerel deniz trafiğine kapatıldı.
Bu nedenle Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Bebek-Emirgan, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Beşiktaş-Eyüpsultan, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, İstinye-Çubuklu (Arabalı), Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü ve Bostancı-Moda-Kabataş hatlarında bir süre seferler yapılamadı.
Yat yarışlarının sona ermesinin ardından söz konusu hatlarda seferler normale döndü.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den 'normal karşılanamaz' tepkisi
- ‘Haddinizi bilecek ahlaki birikiminiz yoksa...'
- Görevden alınan Egemen Bağış sessizliğini bozdu
- İsmail Küçükkaya canlı yayında 'bozkurt' işareti yaptı
- Dev derbide kazanan Galatasaray!
- 8 aydır kabız olan kadın tuvalette felaketi yaşadı!
- FETÖ’den ihraç edilen polis memuru intihar etti
- Türk halkı ABD'nin başında 'o ismi' istiyor
- Anıtkabir'de 'Erdoğan' ve 'Reis' sloganları
- Sessizliğini Bahçeli'ye bozmuş!