İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli! İşte iptal edilen seferler...

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 19:36
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli! İşte iptal edilen seferler...
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Şehir Hatları A.Ş.'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş seferleri lodos nedeniyle yapılamayacak.


Lodos vapur

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