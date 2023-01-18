Köprüden geçen motosikletliye 'lodos' kalkanı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul, dünden beri lodoslu havanın etkisi altına girdi. Araçlar ise, hava muhalefeti sebebiyle zor anlar yaşayan bir motosiklet sürücüsüne köprüde siper oldu.

DHA
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 14:58
Köprüden geçen motosikletliye 'lodos' kalkanı
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İstanbul'da etkili olan lodos en çok motosikletlileri zorluyor...

Şiddetli rüzgarın daha çok hissedildiği köprülerden geçmek ise motosikletliler için zorlu bir süreç. Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçerken savrulan motosikletlinin yardımına iki sürücü yetişti.

Araçlarıyla lodosa kalkan olan sürücüler motosikletliye köprüden geçişi boyunca eşlik etti. O anlar arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.


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