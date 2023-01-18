Köprüden geçen motosikletliye 'lodos' kalkanı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 14:58

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 15:00

İstanbul'da etkili olan lodos en çok motosikletlileri zorluyor...

Şiddetli rüzgarın daha çok hissedildiği köprülerden geçmek ise motosikletliler için zorlu bir süreç. Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçerken savrulan motosikletlinin yardımına iki sürücü yetişti.

Araçlarıyla lodosa kalkan olan sürücüler motosikletliye köprüden geçişi boyunca eşlik etti. O anlar arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.