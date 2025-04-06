İstanbul'da villaya 'kumar' baskını: 38 kişi gözaltına alındı
Beykoz'da kumarhane olarak düzenlenmiş 3 katlı villaya yapılan baskında 38 kişi yakalandı. Operasyon sırasında kumar oynadığı tespit edilen şüphelilere toplam 351 bin 386 lira para cezası kesildi.
İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği'nin yasadışı kumarın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan 3 katlı villanın kumarhane olarak çalıştırıldığı belirlendi.
Bina çevresinde takibini sürdüren polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarda çok sayıda kişinin villaya girip çıktığını tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 5 Nisan saat 02.00 sıralarında yaptıkları baskında kumar oynadığı tespit edilen 38 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilere Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereği toplam 351 bin 386 lira para cezası kesildi.
Öte yandan kumarhaneyi işlettiği belirlenen Y.K. hakkında adli işlem başlatılırken kumarhanede bulunan 586 oyun pulu ve 10 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.
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